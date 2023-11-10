Без этой закуски не обходилось ни одно застолье в СССР: идеально, когда дома нет почти ничего

У современных людей огромный выбор угощений к праздникам. Можно сделать закупку в супермаркете или заказать что-то готовое: в любом случае голодным никто не останется. В СССР, во времена дефицита, приходилось ухитряться, придумывая бюджетные и доступные рецепты.

Во время торжества на стол часто ставили консервы и плавленые сырки, чтобы закусывать спиртное. Ни о каких сырных нарезках из нескольких видов, чипсах и сухариках тогда речи и не шло. Но топом любой вечеринки, особенно молодежной, было одно простое и незамысловатое блюдо.

Речь идет о яйцах под майонезом. Подходящий соус не всегда удавалось достать, но тем ценнее было угощение. Некоторые проявляли «креатив», превращая фаршированные яйца в произведения искусства. В ход могли идти зеленый горошек, веточки зелени, перец, а неизменным оставался лишь майонезный цветок сверху.