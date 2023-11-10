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Без этой закуски не обходилось ни одно застолье в СССР: идеально, когда дома нет почти ничего

10 ноября 2023 16:45
Без этой закуски не обходилось ни одно застолье в СССР: идеально, когда дома нет почти ничего

Хит любой студенческой вечеринки.

У современных людей огромный выбор угощений к праздникам. Можно сделать закупку в супермаркете или заказать что-то готовое: в любом случае голодным никто не останется. В СССР, во времена дефицита, приходилось ухитряться, придумывая бюджетные и доступные рецепты.

Во время торжества на стол часто ставили консервы и плавленые сырки, чтобы закусывать спиртное. Ни о каких сырных нарезках из нескольких видов, чипсах и сухариках тогда речи и не шло. Но топом любой вечеринки, особенно молодежной, было одно простое и незамысловатое блюдо.

Речь идет о яйцах под майонезом. Подходящий соус не всегда удавалось достать, но тем ценнее было угощение. Некоторые проявляли «креатив», превращая фаршированные яйца в произведения искусства. В ход могли идти зеленый горошек, веточки зелени, перец, а неизменным оставался лишь майонезный цветок сверху.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Алла Новикова
Алла Новикова
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