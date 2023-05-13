Без этой вещи не обойдется ни один автомобилист: не поверите, кто ее изобрел

Кажется, что почти все выдающиеся изобретения когда-то были придуманы мужчинами. Однако это большое заблуждение, и доказывает это история молодой Мэри Андерсон.

Гениальная идея пришла девушке на ум во время долгой поездки из Алабамы в Нью-Йорк. Дело в том, что погода в то время оставляла желать лучшего, поскольку шел сильный дождь, а местами начинал сыпать и снег. Водителям приходилось часто останавливаться и очищать окна своих машин. Именно тогда американка решила облегчить жизнь автомобилистов и стала думать над устройством стеклоочистителей.

Некоторые пытались сделать это еще до Мэри. Однако именно ей удалось создать работающее устройство, а затем получить и патент на свое удивительное изобретение. Всего за 10 лет дворниками оснастили почти каждую машину, что значительно помогло водителям. А сегодня просто невозможно представить автомобиль без стеклоочистителей.