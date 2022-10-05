Без этого советского мультфильма не появились бы культовые аниме Миядзаки

Хаяо Миядзаки еще при жизни был признан легендой мультипликации. Он выпустил десятки работ и вдохновил миллионы человек по всему миру посвятить свою жизнь анимации. При этом, как оказалось, сам он решил заниматься мультфильмами из-за советских художников.

Как признался сам режиссер, в юности он увидел по японскому телевидению советскую экранизацию «Снежной королевы», которую создал Лев Атаманов. В Стране восходящего солнца транслировали специальную версию мультфильма, созданную в США, которая незначительно отличалась от оригинала. Но даже такая экранизация оказала на молодого Миядзаки огромное впечатление, после чего он решил стать мультипликатором.

Любовь к «Снежной королеве» Миядзаки пронес через всю жизнь. В 2007 году в честь 50-летия оригинального мультфильма он устроил кинотеатральную премьеру с отреставрированным звуком и изображением. В честь мероприятия Хаяо дал специальное интервью, в котором и рассказал, как творчество Льва Атаманова повлияло на его жизнь и последующие работы.