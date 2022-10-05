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Без этого советского мультфильма не появились бы культовые аниме Миядзаки

5 октября 2022 18:45
Без этого советского мультфильма не появились бы культовые аниме Миядзаки

Художник черпал вдохновение у своих коллег.

Хаяо Миядзаки еще при жизни был признан легендой мультипликации. Он выпустил десятки работ и вдохновил миллионы человек по всему миру посвятить свою жизнь анимации. При этом, как оказалось, сам он решил заниматься мультфильмами из-за советских художников.

Как признался сам режиссер, в юности он увидел по японскому телевидению советскую экранизацию «Снежной королевы», которую создал Лев Атаманов. В Стране восходящего солнца транслировали специальную версию мультфильма, созданную в США, которая незначительно отличалась от оригинала. Но даже такая экранизация оказала на молодого Миядзаки огромное впечатление, после чего он решил стать мультипликатором. Без этого советского мультфильма не появились бы культовые аниме Миядзаки

Любовь к «Снежной королеве» Миядзаки пронес через всю жизнь. В 2007 году в честь 50-летия оригинального мультфильма он устроил кинотеатральную премьеру с отреставрированным звуком и изображением. В честь мероприятия Хаяо дал специальное интервью, в котором и рассказал, как творчество Льва Атаманова повлияло на его жизнь и последующие работы.

Фото: Кадры из мультфильмов «Унесённые призраками» (2001), «Снежная королева» (1957)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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