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Без этого салата великая Сенчина за стол не садилась: ела сама и к друзьям возила банками

1 ноября 2023 12:33
Без этого салата великая Сенчина за стол не садилась: ела сама и к друзьям возила банками

Вкусно и фигуре не навредит.

Людмилу Сенчину знают как «Золушку советской эстрады» и «петербургского соловья». Мало кому известно, что обладательница чистого, хрустального голоса любила не только петь, но и готовить.

Особенно она ценила простой и легкий салат «Вальдорфский». Делала его часто.

«Каждый раз, когда мы собираемся на дачу, обязательно везем с собой баночку с этим салатом», — вспоминала певица в интервью.

Приготовить блюдо очень просто. Понадобится всего 10 минут времени и семь ингредиентов:

  • яблоко, 3 шт.,
  • корень сельдерея, 1 шт.,
  • ананас консервированный, 0,5 банки,
  • лимон,
  • сахар,
  • сметана, 1 ст.л.,
  • майонез, 1 ст.л.

Корень сельдерея крупно натрите, постоянно поливая лимонным соком, смешанным с сахаром. Ананасы выложите из банки и дайте обсохнуть. Яблоки и побеги сельдерея нарежьте. Соедините с остальными компонентами и смешайте. Заправьте сметаной и майонезом.

Фото: Фотобанк - unsplash.com, кадр из выступления Людмилы Сенчиной в 1987 году от пользователя @gtrfmusic
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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