Без этого салата великая Сенчина за стол не садилась: ела сама и к друзьям возила банками

Людмилу Сенчину знают как «Золушку советской эстрады» и «петербургского соловья». Мало кому известно, что обладательница чистого, хрустального голоса любила не только петь, но и готовить.

Особенно она ценила простой и легкий салат «Вальдорфский». Делала его часто.

«Каждый раз, когда мы собираемся на дачу, обязательно везем с собой баночку с этим салатом», — вспоминала певица в интервью.

Приготовить блюдо очень просто. Понадобится всего 10 минут времени и семь ингредиентов:

яблоко, 3 шт.,

корень сельдерея, 1 шт.,

ананас консервированный, 0,5 банки,

лимон,

сахар,

сметана, 1 ст.л.,

майонез, 1 ст.л.

Корень сельдерея крупно натрите, постоянно поливая лимонным соком, смешанным с сахаром. Ананасы выложите из банки и дайте обсохнуть. Яблоки и побеги сельдерея нарежьте. Соедините с остальными компонентами и смешайте. Заправьте сметаной и майонезом.