Без этого человека «Дома-2» бы не было: от задумки волосы встанут дыбом

Реалити-шоу — сравнительно недавний жанр на ТВ. И появился он благодаря небезызвестной певице Мадонне. Неутомимая поп-королева сотворила революцию в мире культуры, уничтожила множество рамок, табу и запретов.

Запуск реалити-шоу произошел в 1991 году, когда на экраны вышел документальный фильм «Мадонна: Правда или вызов». За пределами Штатов шоу назвали более точно и фривольно — «В постели с Мадонной».

Фильм представляет собой прообраз реалити-шоу, что стало прорывом во всем культурном мире, ведь раньше ничего подобного никто и никогда не создавал. В картину вошли скандальные и откровенные эпизоды закулисной жизни поп-дивы во время ее гастролей по Америке.

Именно после этой ленты жанр реалити-шоу стал набирать обороты по всему миру. Получается, что без косвенного содействия Мадонны россияне никогда бы не увидели многие громкие телепередачи — «За стеклом», «Фабрика звезд» и, конечно, «Дом-2».

Но и это еще не все. После выхода шоу «В постели с Мадонной» была снята пародия под названием «Медуза, как быть честной» с комедианткой Джули Браун. Она обыграла образ певицы, изобразив ее бесталанной и эгоистичной поп-дивой. Так Мадонна вернула к жизни еще один жанр — пародию.