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Без этого блюда Екатерина II трапезничать не начинала: после ужина появлялись силы на прием фаворитов

22 ноября 2023 13:15
Без этого блюда Екатерина II трапезничать не начинала: после ужина появлялись силы на прием фаворитов

Императрица обожала этот деликатес.

У Екатерины II был четкий распорядок дня. Правительница рано вставала, чтобы не только уделить время государственным делам, но и заняться сочинительством, переписками и изучением различных трудов. Императрица следила за своим питанием, налегая на богатые витаминами фрукты. Однако в диете властительницы были и послабления.

Екатерина Великая не могла себе отказать в любимом лакомстве. Речь идет о вареной говядине, которую царица предпочитала есть с квашеной капустой и солеными огурцами. Правительница просила поваров делать подливку, которую готовили из вяленых оленьих язычков. Для этого туши сначала коптили, а потом тушили до выделения сока.

Много лет Екатерина II лакомилась этим калорийным блюдом, которое ей никогда не надоедало. Современники рассказывали, что говядину императрица ставила выше изысканных паштетов, ростбифов и поражающих воображение десертов.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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