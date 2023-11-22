Без этого блюда Екатерина II трапезничать не начинала: после ужина появлялись силы на прием фаворитов

У Екатерины II был четкий распорядок дня. Правительница рано вставала, чтобы не только уделить время государственным делам, но и заняться сочинительством, переписками и изучением различных трудов. Императрица следила за своим питанием, налегая на богатые витаминами фрукты. Однако в диете властительницы были и послабления.

Екатерина Великая не могла себе отказать в любимом лакомстве. Речь идет о вареной говядине, которую царица предпочитала есть с квашеной капустой и солеными огурцами. Правительница просила поваров делать подливку, которую готовили из вяленых оленьих язычков. Для этого туши сначала коптили, а потом тушили до выделения сока.

Много лет Екатерина II лакомилась этим калорийным блюдом, которое ей никогда не надоедало. Современники рассказывали, что говядину императрица ставила выше изысканных паштетов, ростбифов и поражающих воображение десертов.