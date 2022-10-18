Без этих вещей дом в СССР считали нищим - теперь над их владельцами смеются

Советский быт строился из практически одинаковых для всех вещей: стандартные шкафы, гарнитуры, мебель. Однако многие старались украсить свои квартиры, используя не только привычный декор, но и не отказывая себе в экспериментах.

Одним из главных аксессуаров в советское время стал ковер. Он лежал не только на полу, но и висел на стенах, а особенно зажиточные хозяева имели сразу несколько. Популярным ковер стал примерно в 70-х и сразу же был признан символом достатка, поэтому из-за него люди выстраивались в очереди.

В список входят и лоскутные половики. Обычно их использовали для украшения загородных домов и дач, потому что для квартиры они считались чересчур простыми. Такие коврики обычно делали самостоятельно, что показывало всем гостям, насколько талантлива хозяйка дома. Кроме того, дачи украшали изящными бамбуковыми шторками. С их помощью разделяли комнаты, когда не хотели использовать массивные двери.

Доказывали свой рукодельный талант хозяйки и другими вещами. У многих в доме можно было встретить изящные накидки. Самодельные салфетки с узором должны были защитить дом от пыли, однако использовались они в качестве украшения.

Помимо этого, в перечне главных домашних аксессуаров можно встретить, например, репродукции знаменитых картин. Они стали популярны, а приобрести их можно было в любом книжном магазине, поэтому во многих домах висели полотна Айвазовского, Левитана или Куинджи. Вместе с репродукциями использовались и гобелены: изящные вязаные картины с изображениями природы можно встретить во многих домах того периода.

Также популярными украшениями были хрусталь и оленьи рога. Они показывали гостям не только зажиточность хозяев, но и их вкус, что особенно ценилось советскими гражданами. И из всех этих вещей составлялся внешний вид типичной квартиры того периода.