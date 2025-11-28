Без Эмили, но в Париже: у игристой новинки Netflix 20 000 000 зрителей за неделю – 10/10 для тех, у кого нет новогоднего настроения

Меню
28 ноября 2025 08:56
И где-то 6.5/10 для тех, кто уже повесил первую гирлянду.

Романтическая комедия «Проблемы с шампанским» (Champagne Problems) с Минкой Келли стартовала на Netflix и уже за неделю собрала 20,5 млн просмотров и 33,8 млн часов просмотра. И это – второй результат среди праздничных ромкомов платформы за последние годы.

Однако рейтинги на Rotten Tomatoes сдержанные: 69 % от критиков и 61 % от зрителей. В чем подвох?

Сюжет типичен для жанра: Сидни, амбициозная бизнес‑леди, прилетает в Париж, чтобы заключить сделку по покупке престижного шампанского дома Château Cassell.

В городе она встречает Анри — обаятельного парижанина, который оказывается сыном владельца компании. Между героями вспыхивают чувства, а параллельно Сидни вынуждена конкурировать с другими претендентами на покупку бизнеса.

Фильм визуально и стилистически перекликается с «Эмили в Париже»: те же живописные виды Парижа, лёгкий гламур и атмосфера праздничного эскапизма.

При этом картина делает акцент на внутреннем пути героини — её попытках совместить карьеру и личные желания.

Среди плюсов — красивая картинка, убедительная игра главных актёров и ненавязчивый юмор. Среди минусов — предсказуемость сюжета и одномерность второстепенных персонажей.

В целом, «Проблемы с шампанским» — это типичный праздничный ромком: он не претендует на глубину, но создаёт уютное настроение. Если хочется просто расслабиться под красивую рождественскую историю, фильм подойдёт на 10/10.

Но если ждете неожиданных поворотов или острого юмора — он вряд ли впечатлит.

Фото: Кадр из фильма «Проблемы с шампанским» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
