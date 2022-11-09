Без Елизаветы II во дворце вздохнули с облегчением: все нелепые запреты сняты

Члены королевской семьи и работники Букингемского дворца обязаны соблюдать не только церемониальные обязанности, но и придерживаться определенного питания. По крайней мере, при жизни Елизаветы II существовали определенные правила — некоторые продукты были под строгим запретом. Причем употреблять их не разрешалось никому во дворце.

Большая часть попала в черный список, так как могла навредить членам королевской семьи или вызвать отравление. Это относится к слишком острой еде, морепродуктам и закускам из сырого мяса. Но у королевы были и свои причуды.

Под нелепый запрет Елизаветы II попали несезонные овощи и фрукты. Если королеве предлагали отведать клубнику в январе, то она ругала персонал за «генетически модифицированные» позиции в меню. А вот по какой причине Елизавета недолюбливала макароны и рис, до сих пор неизвестно. Однако шеф-повара, работавшие во дворце, рассказывали, что продукты с высоким содержанием крахмала были нежелательны на столе.