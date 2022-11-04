Без двух женщин никуда: правда о карьере Буйнова обескуражила россиян

Александр Буйнов смог найти свое место в российском шоу-бизнесе. Певец, на счету которого немало хитов, может похвастаться большой армией поклонников. Вот только этим успехом он обязан вовсе не своему таланту.

Правду о карьере музыканта раскрыл его коллега по цеху Анатолий Алешин. По уверению артиста, знаменитым на всю страну Буйнова сделали две женщины. Первая — это жена Александра, продюсер Алена Гутман. Вторая — Примадонна отечественной эстрады, Алла Пугачева, с которой исполнитель водил тесную дружбу.

Теперь же, по уверению Алешина, Буйнов оказался в затруднительной ситуации. Он сослался на то, что Алла Борисовна эмигрировала в Израиль и больше не сможет помогать артисту. Все это, по словам рок-музыканта, отразится на популярности Александра.