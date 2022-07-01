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Без движения и общения: Данко не смолчал о здоровье тяжелобольной дочери

1 июля 2022 12:55
Без движения и общения: Данко не смолчал о здоровье тяжелобольной дочери

Музыкант решил быть честным с поклонниками.

Данко раскрыл подробности состояния своей дочери Агаты. Наследница знаменитости страдает от тяжелой формы детского церебрального паралича.

Дочь артиста появилась на свет в 2014 году во время его отношений с моделью Натальей Устюменко. Первое время пара воспитывала Агату вместе, однако спустя три года после ее рождения родители девочки расстались. Как признался Данко, его наследница с трудом переносит тяжелое заболевание, которое вносит множество ограничений в ее жизнь.

«Агата не тот человек, который может что-то закончить, у нее нет возможности общения, движения», — цитирует слова певца портал Teleprogramma.pro.

При этом Данко подчеркивает, что даже не знает, есть ли какие-то интересы у его дочери. По словам музыканта, он больше осведомлен о жизни второй наследницы Софии, которая активно общается со своими друзьями, но ничего не знает о внутреннем мире Агаты.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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