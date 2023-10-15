Без «допинга» уже никак: изможденную Высоцкую жалеют после этого фото

Юлия Высоцкая пожаловалась на деликатную проблему. Телеведущая больше не в силах плодотворно работать, пока не примет очередную дозу чудодейственного напитка.

В соцсетях блондинка опубликовала сразу несколько ночных селфи. Вместо того, чтобы видеть сны в теплой кроватке, знаменитость позировала перед зеркалом. В подписи она уточнила: ею овладела бессонница, поэтому без кофе утром не обойтись.

Поклонники жалеют изможденную супругу Кончаловского, плотно подсевшую на горячий ароматный «допинг». В то же время некоторые посчитали, что актриса раздувает из мухи слона. А другие дали пару непрошеных советов и указали Высоцкой на истинную причину ее состояния.