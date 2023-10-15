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Киноафиша Статьи Без «допинга» уже никак: изможденную Высоцкую жалеют после этого фото

Без «допинга» уже никак: изможденную Высоцкую жалеют после этого фото

15 октября 2023 10:30
Без «допинга» уже никак: изможденную Высоцкую жалеют после этого фото

Звезда призналась в пагубной зависимости.

Юлия Высоцкая пожаловалась на деликатную проблему. Телеведущая больше не в силах плодотворно работать, пока не примет очередную дозу чудодейственного напитка.

В соцсетях блондинка опубликовала сразу несколько ночных селфи. Вместо того, чтобы видеть сны в теплой кроватке, знаменитость позировала перед зеркалом. В подписи она уточнила: ею овладела бессонница, поэтому без кофе утром не обойтись.

Поклонники жалеют изможденную супругу Кончаловского, плотно подсевшую на горячий ароматный «допинг». В то же время некоторые посчитали, что актриса раздувает из мухи слона. А другие дали пару непрошеных советов и указали Высоцкой на истинную причину ее состояния.

«Уберите кофе. Поломает несколько дней — и здравствуй, спокойный, крепкий сон», «В вашем положении нет необходимости что-то вывозить. Можно позволить себе выспаться», «Понимаю и сочувствую», «Это возраст, милая», — написали фолловеры под постом.

Без «допинга» уже никак: изможденную Высоцкую жалеют после этого фото
Фото: соцсети, Russian Look/ Said Gadzhiev/ globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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