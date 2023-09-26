Без ДНК-теста ясно, кто отец: сын Евдокимова от модели-мулатки растет сердцеедом

Даниил Белов рос без отца. Когда актер Михаил Евдокимов погиб в ДТП, его внебрачному наследнику был всего годик. Тогда многие сомневались в том, что Инна Белова действительно родила ребенка от знаменитости. Но больше сомнений у публики нет.

И дело даже не в том, что модель, которой пришлось в одиночку воспитывать сына, сделала ДНК-тест. Возлюбленная звезды хотела окончательно расставить все точки над «i» и уберечь своего отпрыска от грязных слухов. И мулатке это удалось.

Экспертиза доказала родство Даниила и Евдокимова. Но и без этого поклонникам стало ясно, что в жилах парня действительно течет кровь подавшегося в политики артиста.

К своим 19 годам юноша стал полной копией Михаила Сергеевича. На наследство известного отца он никогда не претендовал, хотя, как отмечают фанаты, вполне мог это сделать. Даниил, который, к слову, становится настоящим сердцеедом, ведет непубличный образ жизни и ни разу не был замечен в громких скандалах.