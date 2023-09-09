Без диет и полезных овощей: секрет суперпамяти Вассермана кроется в этих продуктах

Анатолий Вассерман известен невероятно обширными знаниями в разных областях. Много лет мужчина блистал на интеллектуальных играх и устанавливал рекорды по количеству побед один за другим. Сегодня ему уже исполнилось 70 лет, но ум государственного деятеля все так же ясен. Поклонники догадываются, что секрет в особой диете. Но правда о питании Вассермана удивит любого.

Звезда «Своей игры» рассказал, что не придерживается здорового питания и предпочитает «пивную кухню», то есть те продукты, которые обычно подают со спиртными напитками. Анатолий Александрович признается, что больше всего любит блюда из мяса в любых видах, а овощи предпочитает есть соленые или маринованные.

Сам Вассерман готовит редко. Его коронным блюдом является «холостяк в кубе» — пельмени и сардельки, сваренные с бульонным кубиком. Можно только удивляться, как такое количество «вредной» пищи помогает телевизионному умнику сохранять здоровье и решать самые сложные задачи.