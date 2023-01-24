Без диет: американка из 300-килограммовой бабушки превратилась в стройную девушку

Сьюзан Фармер из Техаса никогда не могла отказать себе в жирной и высококалорийной пище. Страсть к подобной еде привела к тому, что американка стала участницей популярного шоу «Я вешу 300 кг».

На перемены в жизни Фармер подтолкнуло осознание того, что она в буквальном смысле слова стала заложницей собственного тела. Сьюзан не могла позволить себе многое из того, что доступно людям с меньшим весом. К тому же у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Обратившись за помощью к специалистам, американка сумела превратиться из 300-килограммовой бабушки в стройную девушку. Такого результата удалось достичь вовсе не за счет строгих диет. Сьюзан легла под нож хирурга — ей провели операцию по уменьшению желудка.

Кроме того, домохозяйка начала заниматься спортом, посещать курсы массажа, а также сделала липосакцию. В общей сложности Фармер распрощалась со 180 килограммами, и теперь она наконец-то может влезть в джинсы, которые не носила со школьных времен.