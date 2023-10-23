Без дела не сидел: брошенной Бабкиной придется бороться за сердце Гора с двумя звездами

На протяжении последних лет гражданским мужем Надежды Бабкиной считался молодой певец Евгений Гор. Исполнительница не скрывала, что оказывает протекцию перспективному исполнителю. А разница в 30 лет не помешала их страстному роману.

Однако в результате эти отношения распались. Певица вновь попыталась найти счастье с молодым возлюбленным, на этот раз с фигуристом Сергеем Рябовым. Однако фаворит бросил звезду. По одной из версий, мужчина был недоволен, что не получил должность в театре покровительницы, на которую так рассчитывал.

Таким образом 73-летняя артистка вновь осталась в одиночестве.

Вернуть Гора ей уже тоже будет сложно, ведь в его сторону высказали неподдельный интерес две другие звезды.

Сначала Лолита сообщила, что частенько захаживает в гости к коллеге, и публично призналась ему в любви в соцсетях. А спустя некоторое время Елена Воробей разоткровенничалась, как за ней ухаживал Евгений Гор, засыпая ее подарками. Устоять перед его натиском юмористка не смогла.