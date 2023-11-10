Без цензуры стал бездарностью: этот фильм Гайдая невозможно смотреть

Комедии Леонида Гайдая считаются настоящими шедеврами советского кино. Режиссер смог создать в своих работах невероятную плотность курьезных ситуаций и юмора. Однако есть в его портфолио и откровенно неудачные проекты, которые вызывали только критику.

И худшей в фильмографии Гайдая зрители обычно считают картину «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Этой ленте досталось за все: от слишком длинного названия до сюжета. Критики отмечали карикатурность персонажей, слабую игру Харатьяна, реверансы в сторону ЦРУ, обилие штампов и клише.

Как считают пользователи Сети, даже такому талантливому постановщику, как Гайдай, необходима была работа цензоров. В СССР без нее не обходился ни один проект. Но фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» вышел уже в начале 1990-х, но без правок смотреть его невозможно.