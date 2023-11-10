Без цензуры стал бездарностью: этот фильм Гайдая невозможно смотреть
Картину щедро раскритиковали в Сети.
Комедии Леонида Гайдая считаются настоящими шедеврами советского кино. Режиссер смог создать в своих работах невероятную плотность курьезных ситуаций и юмора. Однако есть в его портфолио и откровенно неудачные проекты, которые вызывали только критику.
И худшей в фильмографии Гайдая зрители обычно считают картину «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Этой ленте досталось за все: от слишком длинного названия до сюжета. Критики отмечали карикатурность персонажей, слабую игру Харатьяна, реверансы в сторону ЦРУ, обилие штампов и клише.
Как считают пользователи Сети, даже такому талантливому постановщику, как Гайдай, необходима была работа цензоров. В СССР без нее не обходился ни один проект. Но фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» вышел уже в начале 1990-х, но без правок смотреть его невозможно.
«Поменялось время, не стало той цензуры, при которой все фразы и сцены прокручивали и прорабатывали от и до», «Фильм, конечно, на фоне гайдаевских шедевров 60-х и 70-х откровенно плохой», «Все дело в цензуре. Точнее, в ее отсутствии», — отметили комментаторы.