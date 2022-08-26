Без бывших не обошлось: подробности свадьбы Прилучного слили в Сеть

Новость о свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян наделала немало шума. В Сети появляются все новые подробности торжества, и одна из деталей немало удивила интернет-пользователей.

Как оказалось, на церемонии бракосочетания звезд не обошлось без бывших Прилучного. Если экс-супруга актера Агата Муцениеце и экс-возлюбленная Мирослава Карпович не были замечены среди гостей, то близняшки Катя и Волга Король на праздничном вечере все-таки побывали.

В свое время актеру приписывали роман с одной из сестер. Особенно эти разговоры усилились после того, как Прилучный снялся в эротическом клипе на песню начинающих артисток. Звезды настолько правдоподобно изображали страсть, что не поверить им было невозможно.

Подливал масла в огонь и тот факт, что актер отдыхал вместе с близняшками на яхте, где они охотно фотографировались. Теперь же Катя и Волга Король показали в своих социальных сетях кадры, на которых запечатлены вместе со светящимся от счастья женихом Прилучным и его красавицей-невестой Брутян.