Без «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы»: вспомните по кадрам названия 5 советских фильмов (тест)

Советское кино — это целая эпоха, знакомая многим с раннего детства лица. Даже если вы не застали те времена, наверняка хоть раз слышали нечто вроде «Наши люди в булочную на такси не ездят» или «Танцуют все!». Так что в этом тесте предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете культовые киноленты.

Вм предстоит узнать пять знаменитых советских фильмов по одному изображению. Среди них есть и те, что знают все, и те, что вспомнят только настоящие киноманы. Попробуйте угадать их без подсказок — вдруг окажется, что вы разбираетесь в них лучше, чем думали?

Не переживайте, если какие-то кадры покажутся сложными — возможно, это просто повод пересмотреть классику. В конце концов, советское кино тем и хорошо, что его можно пересматривать бесконечно. Готовы проверить себя? Тогда вперёд!

Ранее мы писали: «Мне так стыдно»: у этого советского фильма до сих пор рейтинг 8.2, а вот Ирина Муравьева считала его несерьезным