Без ботокса и пластики: хитрый способ Елены Пресняковой выглядеть молодо (фото)

Елена Преснякова долгие годы блистала на советской сцене, покоряя публику своим талантом и красотой. Артистка до сих пор продолжает выступать в составе «Самоцветов» и, как отмечают поклонники, с годами становится лишь моложе.

Так, прославленная певица регулярно появляется в социальных сетях своего сына Владимира Преснякова, где ее видят сотни тысяч его поклонников. Многих пользователей Сети шокирует внешний вид исполнительницы, ведь она не выглядит на свой возраст, а в интервью неоднократно признавалась, что избегает пластических хирургов и даже косметологов, ведь боится уколов.

«Нестареющая, вообще никогда! Все время вижу ее красоткой», «Какие 76, внешне 50...», «Человек, который красиво взрослеет. 45-50 лет, не более», — уверены подписчики.

По словам самой Пресняковой, разгадка секрета ее красоты очень проста. Несколько лет назад она полностью обновила свои зубы и именно это помогло ей сохранить молодость. На прием же к косметологу она так и не решилась, хотя и хотела бы избавиться от морщин.