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Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)

5 октября 2023 06:30
Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)

Ее красотой восхищались ведущие модельеры.

Никита Михалков всегда был в центре женского внимания. Первой супругой мэтра стала экранная Ассоль, актриса Анастасия Вертинская, а второй женой — модель Татьяна Соловьева. Длинноногая барышня не смогла устоять перед обаятельным актером и согласилась на предложение руки и сердца.

Свою жизнь Татьяна Михалкова посвятила семье: мужу и троим детям — Анне, Артему и Надежде. Женщина всегда оставалась в тени звездного супруга, являясь его опорой и надежным тылом. Мало кто помнит, что в прошлом светская дама была одной из самых популярных манекенщиц в СССР.

Татьяна Евгеньевна представляла советскую моду на мировом уровне. Покойный модельер Слава Зайцев считал привлекательную девушку своей музой. Михалкова отдала подиуму пять лет жизни, но была вынуждена уйти из профессии из-за мужа, считавшего такую работу несерьезной.

Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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