Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал

Новый сериал Wink отдушина для тех, кто скучает по криминальным комедиям.

Если вы думали, что российский сериал не может выдержать сравнения с «Большим кушем», значит, вы ещё не знакомы с «Максом и Гусём». Первый сезон стал откровением — гоп-стиль российских улиц, криминальный сюжет, визуальный драйв и герои, которые выглядят как реальные бандиты. Продолжение же повысило ставки.

Продолжение в духе Ричи

Теперь всё по-взрослому: на Wink вышел второй сезон под говорящим названием «Кореша». Макс — по-прежнему в спортивках и с растрепанными патлами, но теперь у него появились большие амбиции. Он хочет угнать коллекционную тачку у местного авторитета.

Гусь, как положено второму номеру, попадает в заложники. Всё заверчено по законам жанра: погони, перестрелки, разборки, нелепые диалоги с матом и безумный темп. Жаль, нет озвучки Дмитрия Гоблина Пучкова, с ней вышло бы еще интереснее.

Чем уникален сериал

Создатели снова ставят на грубую правду жизни, место действия все те же панельки спальников, знакомые жителям больших и не очень городов. Здесь нет поддельных бриллиантов и Бориса Бритвы, в которого трудно попасть, но есть Пенза, кастеты и мечты о свободе.

Никита Кологривый и Настасья Самбурская по-прежнему на своих местах. Диалоги сочные, а за монтаж и саундтрек можно похлопать. Видно, что создатели вдохновлялись культовыми «Карты, деньги, два ствола» и другими лентами представителями жанра.

Незаслуженно остались в тени: лучшие из недавно вышедших фильмов, которые должны были получить намного больше внимания зрителей.