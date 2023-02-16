Без боли не взглянуть: как выглядит полуразрушенный дом покойного Шатунова

Солист группы «Ласковый май» оставил семье немалое наследство: дом в элитном закрытом поселке в Германии, квартиру в Москве и двухэтажный коттедж в окрестностях Сочи. В дом на Черноморском побережье, судя по всему, давно никто не приезжал.

Еще летом к скромному, но ухоженному коттеджу в поселке Барановка несли игрушки и цветы — так поклонники хотели передать свой последний привет исполнителю «Белых роз». Сегодня же дом приобрел унылый и запущенный вид: сад зарос сорняками, ворота проржавели. Планирует ли заниматься им вдова Светлана, неизвестно.

При жизни Шатунов любил приезжать на море. Здесь устраивали вечеринки, наслаждались теплом, видами города и моря, которые открывались из окна. За два года до смерти певец продал квартиру в Сочи, которую приобрел, чтобы сдавать в аренду, а дом оставил для себя. Но жизнь распорядилась иначе: летом 2022 года сердце артиста остановилось.