Без блата не обошлось: правду о Валдисе Пельше раскрыл отец

Порой известная фамилия играет куда более важную роль, чем действия или высказывания человека. Об этом знал и Валдис Пельш. Однако он старался не пользоваться своим «родством» с членом Политбюро Арвидом Пельше.

Ведущий, скорее всего, даже не был знаком с чиновником, но поразительная созвучность двух фамилий помогла ему во время военных сборов. Отец знаменитости признался, что его сын хотел всего лишь смягчить наказание и проучить злого сержанта. Когда старший по званию собирался наложить строгое взыскание, Валдис аккуратно намекнул на свое родство с членом Политбюро. Этот нехитрый обман позволил будущей телезвезде избежать кары.

Впрочем, пока это единственный известный случай, когда шоумен решил воспользоваться таким необычным «родством». К тому же сегодня фамилия Пельш кажется более узнаваемой и авторитетной.