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Без Артика пошла вразнос: Анна Асти выставила «складки и валики» напоказ

12 июля 2023 06:45
Без Артика пошла вразнос: Анна Асти выставила «складки и валики» напоказ

Певица снова набирает вес.

Экс-солистка Artik & Asti Анна Асти уже не может похвастаться идеальной фигурой, которой обладала раньше. Певица обзавелась пышными формами, и теперь ее хейтит общественность.

Фигура 33-летней Анны Асти заметно округлилась и стала «тяжелой». Недавно артистка появилась на одном музыкальном мероприятии в откровенном наряде, который обнажил ее впечатляющие формы. Анна предстала в длинной юбке с пикантным разрезом, а ее грудь едва не выпала наружу. Публика осудила фигуру и наряд Асти.

«Совсем распустилась без Артика», «Все „складки и валики“ напоказ вывалила, стыда нет», — написали возмущенные пользователи Сети.

Оказывается, Асти всегда страдала от проблем с лишним весом. В юности она была пышкой, потом вес певицы колебался. В прессе Анну часто называли «жирной», что сильно повлияло ее самооценку. Артистка взялась за свой внешний вид, постройнела и превратилась в худышку. Однако сегодня Асти снова возвращается к пышному телосложению.

Без Артика пошла вразнос: Анна Асти выставила «складки и валики» напоказ
Фото: Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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