Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале

26 сентября 2025 07:29
Поклонники драмы про боксера будут разочарованы.

Да-да, сразу уточним: это не тот самый фильм про боксера Артёма Колчина, где слепой боец оказался на ринге ради спасения близких. Новый «Бой с тенью» — проект, снятый под рабочим названием «Зло» и перекроенный в 12-серийную мелодраму-криминал.

Тут в перчатках никто не машет, зато хватает ударов в подворотнях, сейфах и кабинетах ЦК.

От балерины до ЦК: как начинается история

Сюжет рванул с конца 70-х. Народная артистка Захарова, её квартира, сейф и внезапное убийство домработницы. Дело изучает следователь Анохин (Евгений Харитонов) и журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов), который подключается к делу через брата-следователя.

С самого начала ясно: дело не ограничится простым ограблением. Все нитки тянутся в партийный аппарат, а там, как известно, каждый сейф полон не только валюты, но и компромата.

Ястреб и Махаон: криминальные шахматы

Параллельно в Армении начинается ограбление банковской ячейки, организованное Ястребом (Эдуард Флёров) — криминальным паханом с политическими связями.

Для грязной работы он вытаскивает из тюрьмы Махаона (Павел Трубинер), легендарного медвежатника. Но сразу подставляет его под нож. С этого момента «Бой с тенью» превращается в полноценные шахматы, где каждый ход может стоить жизни.

Братья Ельцовы и их враги

Журналист Юрий и следователь Игорь (Андрей Чернышов) оказываются между двух миров — закона и преступности. Вмешивается даже ЦК, где заместитель заведующего отделом Шорин (Александр Устюгов) прикрывает Ястреба.

Добавьте сюда женские линии — Любовь Толкалина, Марина Петренко и Алёна Коломина — и получите не просто детектив, а полноценную советскую «Игру престолов», про борьбу внутри партии.

Смерти, подставы, предательства

Каждая серия — это новый удар. Домушники, которых убирают под видом укола медсестры. Жёны, сдающие мужей следствию. Воры, которые на сходках перекидывают стрелы друг на друга.

Финал: кровь, предательство и Воронеж

Заканчивается всё предсказуемо по-советски мрачно. Львиная доля героев мрет, в живых остается лишь один персонаж (не раскроем кто именно) и уезжает автостопом в Воронеж.

Почему смотреть

«Бой с тенью» — это не лёгкий вечерний сериал, а тяжелая каша из криминала, политики и личных трагедий. Здесь нет голливудского финала: герои гибнут, враги меняют лица. Вот такой вот «Бой с тенью» выпустили уже после выхода трилогии про боксера Колчина. К слову, в проекте засветился сам Саша Белый.

Фото: Кадры из сериала «Бой с тенью»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
