Без «Армагеддона» и «Я — легенда»: топ-7 фильмов про апокалипсис, которые остались незамеченными — один сняли в СССР

Менее популярные, но не менее интересные.

Когда речь заходит о фильмах об апокалипсисе, в голове сразу всплывают одни и те же кадры: Брюс Уиллис спасает Землю, планету заливают волны, в небе полыхает, люди бегут. Но есть и другой подход.

Некоторые режиссеры не ставят катастрофу в центр — она происходит фоном. Или вообще уже случилась. Камера направлена не на разрушение, а на то, что остается: люди, одиночество, растерянность, попытка жить хоть как-то. Эти фильмы не дают надежды — и в этом их сила.

Собрали семь историй о конце света, которые вы могли пропустить, пересматривая из раза в раз «Армагеддон» и «Я — легенда».

«Заражение» (2011)

Вирус передается через прикосновение, инкубационный период — один-два дня. Люди кашляют, умирают, паникуют. Все снято без лишней драмы — почти как хроника. И от этого становится только страшнее. В главных ролях — Марион Котийяр, Джуд Лоу, Мэтт Деймон, Кейт Уинслет.

Фильм вышел задолго до пандемии COVID-19, но смотрится как пророчество.

«Послезавтра» (2004)

Да, фильм относительно известный, но не часто воспринимается как «еще один катастрофический блокбастер». На деле — это первая попытка в мейнстриме показать климатический кризис с неожиданной стороны: не как далекую угрозу, а как цепную реакцию, которая запускается здесь и сейчас.

В главных ролях — Деннис Куэйд, Джейк Джилленхол, Эми Россум. Мир заливает холодом, Лос-Анджелес уничтожают торнадо, люди бегут на юг. Картинка яркая, но страх — вполне реальный.

«Меланхолия» (2011)

Планета по имени Меланхолия летит к Земле. Возможно, столкнется. Возможно — нет. Но дело не в этом. Главная героиня, сыгранная Кирстен Данст, знает: все точно закончится. И ведет себя соответствующе. В фильме также снялись Шарлотта Генсбур, Кифер Сазерленд, Александр Скарсгард.

Это не фантастика, а депрессия, снятая в формате апокалипсиса. Красиво, тягуче и без надежды на финальный хэппи-энд.

«Последняя любовь на Земле» (2011)

На Земле вспыхивает эпидемия, из-за которой люди постепенно теряют чувства: вкус, запах, слух... и любовь тоже. Главные роли исполняют Ева Грин и Юэн Макгрегор — пара, которая пытается сохранить близость, когда исчезает все, на чем она держалась.

Фильм тихий, почти интимный. И оттого — невероятно пронзительный.

«Дорога» (2009)

Мир уже умер. Земля мертвая, деревья падают, еда закончилась. Отец и сын идут на юг, просто чтобы отыскать хоть какое-нибудь спасение. В роли отца — Вигго Мортенсен, его сын — Коди Смит-Макфи.

Экранизация романа Кормака Маккарти передает абсолютную безысходность. Холод, голод, люди, потерявшие человеческий облик — и попытка сохранить добро в сердце.

«Рубикон» (2022)

Австрийский фантастический фильм, в котором экологическая катастрофа отрезает космическую станцию от Земли. Экипажу предстоит решить: остаться в безопасности или попытаться помочь тем, кто остался внизу. В главных ролях — Джулия Франц Рихтер, Джордж Блейгден, Марк Иванир.

Минимум экшена, максимум морального напряжения. Здесь апокалипсис — это не зрелище, а выбор.

«Письма мертвого человека» (1986)

Фильм-апокалипсис из СССР, в котором не осталось ни героизма, ни надежды. Только радиоактивный пепел, школьный подвал и старик, пишущий письма сыну, которого, скорее всего, уже нет. Главную роль исполняет Ролан Быков, также в фильме снялись Роксанна Залогина, Иосиф Рыклин.

Один из самых мрачных фильмов о конце света — и, возможно, самый честный. Ни один западный фильм не приблизился к такой точности и тишине ужаса.

Если есть настроение посмотреть на конец света под другим углом — со всеми странностями и страхами — эти фильмы подарят незабываемые эмоции. Каждый справится по-своему.

