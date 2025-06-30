Без «Аноры», зато с нормальными фильмами: дата проведения первого русского «Оскара» наконец раскрыта

Торжественная церемония первой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится в Москве раньше, чем было запланировано. С декабря 2025 года дата сдвинулась на 24 ноября. Об этом сообщил Российский фонд культуры — один из инициаторов премии наряду с Министерством культуры РФ.

Премия, задуманная как «своевременная альтернатива» западным наградам, ориентирована на фильмы, в которые, цитируем:

«Несут свет, надежду, объединяют людей и укрепляют вечные нравственные ориентиры».

А значит не ждите пошлой драмы вроде «Аноры», в которой главной звездой становится стриптизерша. Русский аналог «Оскара» не будет скатываться к низменному.

В финале года организаторы обещают вручить 12 наград: от «Лучшего фильма» до «Приза за вклад в мировой кинематограф». Подчёркивается открытый международный статус: участие примут фильмы из России, стран СНГ и шире — от Сербии до Сейшельских островов.

Главный приз — не просто статуэтка, а инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером. Организаторы подчёркивают, что проект не только поддерживает качественный кинематограф, но и задаёт курс на укрепление культурной идентичности.

Презентация академии и самой премии прошла весной 2025 года на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова — и уже тогда стало ясно: «Бриллиантовая бабочка» претендует на статус главной награды года для тех, кто снимает кино не ради эпатажа, а ради идеи.