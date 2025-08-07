Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

7 августа 2025 20:32
Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Но хотеть — не вредно, и шоураннеры признают, что шансов нет.

Казалось бы, такая вселенная не могла остаться без продолжений. Но сколько ни пытались — у «Сверхъестественного» так и не получилось завести себе достойного наследника (именно достойного, «Винчестеры», угомонитесь). Хотя один проект на бумаге был настолько близок к успеху, что до сих пор больно вспоминать.

Речь про «Wayward Sisters» — спин-офф, который обещал вернуться к корням: не ангелы с демонами, не апокалипсисы на каждый сезон, а чистый «монстр недели», да ещё и с классной женской командой во главе.

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Шериф Джоди Миллз (Ким Родс) должна была собрать из потерянных девчонок настоящий отряд охотниц. Всё было готово: отличные актрисы, выстроенные сюжетные арки, пилотный эпизод в 13 сезоне «Сверхов», одобрение фанатов… и ничего. Сериал так и не заказали.

Бывший шоураннер Эндрю Дабб спустя годы признался: сценарий был отличным, команда работала не покладая рук, и у сериала был потенциал. Но студия в итоге не решилась — и, как он сам говорит, «поезд ушёл». Хоть и очень хочется.

Хотя жаль: проект готовили не ради фан-сервиса, из любви к оригиналу. Планировали избегать «ангельской рутины» и сосредоточиться на охоте, командной динамике, ну и чуть-чуть приправить всё альтернативными реальностями — тогда они ещё не надоели.

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Что особенно обидно — это мог быть настоящий духовный наследник «Супернатуралов», гораздо ближе по духу, чем многострадальные «Винчестеры», которые протянули всего сезон. Фанаты скучают не по эпикам и богам, а по ламповой ночной охоте, закусочным на шоссе и остротам на кладбищах. Всё это могло быть в «Wayward Sisters». Но теперь надежды нет.

Ранее мы писали: «Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Финал в большом городе: провальный 3 сезон «И просто так» закончат максимально печальным образом — прощай навсегда, Кэрри Брэдшоу Финал в большом городе: провальный 3 сезон «И просто так» закончат максимально печальным образом — прощай навсегда, Кэрри Брэдшоу Читать дальше 3 августа 2025
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу 8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу Читать дальше 8 августа 2025
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Читать дальше 8 августа 2025
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось «Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось Читать дальше 8 августа 2025
Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы Читать дальше 7 августа 2025
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел Читать дальше 7 августа 2025
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно Читать дальше 6 августа 2025
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем Читать дальше 6 августа 2025
И вот этот милый дедушка — наследник султана? Потомку Сулеймана и Хюррем уже 93 года — вырастил 9 внуков и лично знаком с президентом (фото) И вот этот милый дедушка — наследник султана? Потомку Сулеймана и Хюррем уже 93 года — вырастил 9 внуков и лично знаком с президентом (фото) Читать дальше 6 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше