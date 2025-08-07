Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Но хотеть — не вредно, и шоураннеры признают, что шансов нет.

Казалось бы, такая вселенная не могла остаться без продолжений. Но сколько ни пытались — у «Сверхъестественного» так и не получилось завести себе достойного наследника (именно достойного, «Винчестеры», угомонитесь). Хотя один проект на бумаге был настолько близок к успеху, что до сих пор больно вспоминать.

Речь про «Wayward Sisters» — спин-офф, который обещал вернуться к корням: не ангелы с демонами, не апокалипсисы на каждый сезон, а чистый «монстр недели», да ещё и с классной женской командой во главе.

Шериф Джоди Миллз (Ким Родс) должна была собрать из потерянных девчонок настоящий отряд охотниц. Всё было готово: отличные актрисы, выстроенные сюжетные арки, пилотный эпизод в 13 сезоне «Сверхов», одобрение фанатов… и ничего. Сериал так и не заказали.

Бывший шоураннер Эндрю Дабб спустя годы признался: сценарий был отличным, команда работала не покладая рук, и у сериала был потенциал. Но студия в итоге не решилась — и, как он сам говорит, «поезд ушёл». Хоть и очень хочется.

Хотя жаль: проект готовили не ради фан-сервиса, из любви к оригиналу. Планировали избегать «ангельской рутины» и сосредоточиться на охоте, командной динамике, ну и чуть-чуть приправить всё альтернативными реальностями — тогда они ещё не надоели.

Что особенно обидно — это мог быть настоящий духовный наследник «Супернатуралов», гораздо ближе по духу, чем многострадальные «Винчестеры», которые протянули всего сезон. Фанаты скучают не по эпикам и богам, а по ламповой ночной охоте, закусочным на шоссе и остротам на кладбищах. Всё это могло быть в «Wayward Sisters». Но теперь надежды нет.

