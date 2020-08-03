Без алкоголя и танцовщиц: как прошел 35-й день рождения Джигана 

Джиган возвращается к нормальной жизни после тяжелого периода. Он успел записать совместный трек с Тимати, вновь начал работать в студии и даже помирился со своей женой Оксаной Самойловой.

Теперь рэпер отмечает 35-й день рождения. Он также решил сделать это в кругу родных и близких. Сначала Джиган получил поздравление в стихах от своих дочерей Леи и Майи, которые преподнесли отцу поделки, сделанные собственными руками.

Затем артист вместе с семьей отправился отмечать юбилей в ресторан, куда были приглашены его друзья. Королевой банкета стала Оксана Самойлова, которая делала все возможное, чтобы показать: семейный кризис миновал. Теперь супруги стараются вернуть доверие в свои отношения. «Я благодарю вселенную за все, что происходит, потому что это все мои уроки, и они, очевидно, пошли мне на пользу», — как-то написала в своем микроблоге Самойлова.

Отметим, что проблемы в семейной жизни Джигана и Оксаны начались с того, что рэпер попросту заперся в студии и долгое время злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. Также модель узнала, что любимый муж ей изменял.

Джиган проходил лечение в реабилитационном центре, после чего попросил прощения у своей избранницы. Самойлова заявила, что пока ей сложно принять извинения супруга, но она старается ради детей.