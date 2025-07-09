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Киноафиша Статьи Без «Алисы» и «Шоу восьми»: 3 сериала, чтобы посмотреть после «Игры в кальмара» — есть даже аниме

Без «Алисы» и «Шоу восьми»: 3 сериала, чтобы посмотреть после «Игры в кальмара» — есть даже аниме

9 июля 2025 16:40
Аниме «Парад смерти»

У каждого проекта рейтинг не ниже семерки.

Закончили «Игру в кальмара» и снова хотите почувствовать этот микс адреналина, психологии и смертельных испытаний? Мы собрали три крутых сериала, которые не так часто вспоминают в подобных подборках (в отличие от той же «Алисы в Пограничье» или «Шоу восьми»).

Проекты получились разнообразными — от китайского сериала до японского аниме. Но все они очень атмосферные и с неожиданными поворотами. Готовы взглянуть?

«Игра лжецов»

Без «Алисы» и «Шоу восьми»: 3 сериала, чтобы посмотреть после «Игры в кальмара» — есть даже аниме

Кинопоиск: 7.8 IMDb: 8.0

Японский сериал, в котором обычная девушка Нао Кандзаки получает таинственную чёрную коробку. Внутри — миллион долларов и записка с правилами «Игры лжецов».

Отказаться нельзя: теперь у неё есть 30 дней, чтобы сохранить деньги или… потерять всё. Чем дольше длится игра, тем страшнее становятся её условия.

«19-й этаж»

Без «Алисы» и «Шоу восьми»: 3 сериала, чтобы посмотреть после «Игры в кальмара» — есть даже аниме

Кинопоиск: 8.0 IMDb: 7.0

А этот сериал сняли в Китае. После аварии студентки Чунь Юй и Цин Ю оказываются в жестокой VR-игре. Каждая смерть здесь грозит комой в реальном мире.

Днём они пытаются раскрыть тайну игры, а ночью — выжить, проходя один уровень за другим.

«Парад смерти»

Без «Алисы» и «Шоу восьми»: 3 сериала, чтобы посмотреть после «Игры в кальмара» — есть даже аниме

Кинопоиск: 8.0 IMDb: 7.0

И бонус для любителей аниме. В этом тайтле после смерти некоторые люди попадают в таинственный бар, где их встречает бармен Деким. Он предлагает гостям сыграть в игру — это последний шанс доказать свою ценность.

В ходе игры раскрываются самые тёмные и светлые стороны человеческой души. Победитель получает право на вторую жизнь, проигравший — навсегда исчезает. Решение остаётся за Декимом: он безжалостный судья, чьи критерии отбора никто не знает.

Ранее мы писали: «Как баранов заставляют смотреть»: Добронравов объяснил, почему даже не включал «Игру в кальмара» — дело не в жестокости

Фото: Кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Игра лжецов», «19-й этаж», кадры из аниме «Парад смерти»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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