Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось

Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось

26 сентября 2025 08:26
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось

Да и персонаж, сыгранный Беном, тоже удостоился пары ласковых.

Кристиан Бейл или Бен Аффлек — кто же достойнее носить плащ Темного рыцаря? В спор, который фанаты ведут уже десять лет, вмешался человек, имеющий прямое право голоса.

Ханс Циммер — гений киномузыки, автор саундтреков к «Началу», «Интерстеллару» и, конечно, всей трилогии Нолана о Бэтмене — без колебаний поставил точку: для него лучшим Бэтменом всегда был и остается Кристиан Бейл.

Циммер работал и с версией Зака Снайдера, где маску носил Бен Аффлек. Но, как он признается, никак не мог придумать музыкальный язык для нового героя. Слишком уж сильно отпечатался образ Бейла, в негативных чертах которого музыкант нашел его же силу:

«Он остановился в развитии в тот момент, когда увидел смерть родителей. Это вечная травма. В Аффлековском Бэтмене я этого не почувствовал. Он — просто средних лет, вечно ворчливый мужик».

Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось

Музыка, написанная для трилогии Нолана, родилась из боли. Циммер даже делился, что одна из тем намеренно остается незавершенной, потому что и сам Брюс Уэйн никогда не смог завершить свой путь — он застрял в прошлом.

Именно этот трагизм сделал его интересным для композитора.

Аффлек, по словам Циммера, играл сильного, зрелого героя, но без той бездны внутри. Неудивительно, что, несмотря на всю зрелищность «Бэтмена против Супермена», в душе музыканта победителем навсегда останется хрупкий, надломленный, «замороженный» Бейл.

Фото: Legion-Media

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
