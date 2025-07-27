Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)

Угадать по главным героям все могут. А вот строительные леса — другое дело.

От грандиозных новостроек до скромных деревенских домиков — стройка в советском кино была почти полноправным героем. Она могла быть символом мечты, испытанием для персонажей или даже поводом для искрометных шуток.

Сможете ли вы узнать фильм по одному лишь кадру со стройплощадкой? Предлагаем выяснить прямо сейчас в нашем новом тесте.

Будьте внимательны: где-то стройка — это драма, где-то — комедия, а где-то... ну, вы сами всё увидите. Проверим, насколько крепка ваша киношная память!

Ранее мы писали: «Все очень плохо»: в 70-х над этим фильмом хохотали большинство советских зрителей, а у иностранцев он до сих пор вызывает грусть