Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом

А в параллельной вселенной его состояние оценивается в ВВП нескольких европейских стран.

Брюс Уэйн — единственный супергерой, чье «суперсила» — это нечеловеческая дисциплина, паранойя и банковский счет с двенадцатью нулями. Его состояние в разные времена оценивалось от нескольких миллиардов до… триллионов долларов, что делает его богаче Илона Маска ($411 млрд) и Тони Старка (по канону Marvel — $80–100 млрд). Да, в отличие от них, Бэтмен не был гениальным изобретателем — он просто родился в нужной семье. Но «мажором» так и не стал.

От социального пособия до триллионов: как рос капитал Бэтмена

В 1939 году, когда Бэтмен впервые появился в комиксах, он был просто богатым наследником, но его состояние не афишировалось. В 1943-м его впервые назвали миллионером, но уже через пару лет он разорился из-за мошенничества сотрудников и едва мог заправить Бэтмобиль.

Все изменилось в 1980-х. Фрэнк Миллер в «Возвращении Темного Рыцаря» впервые назвал Брюса «миллиардером», и с тех пор это стало каноном. В 1994-м «Бэтмен: Маска Фантазма» подтвердил: анимационный Уэйн тоже владеет миллиардами.

Пик богатства пришелся на 2020 год: в комиксе «Война Джокера» состояние Брюса оценили в $100 млрд (19-е место в гипотетическом рейтинге Forbes). Правда, Джокер украл все, но ненадолго — к 2024 году Уэйн восстановил капитал до $3,1 млрд.

А в альтернативной вселенной «Инжастис» Брюс и вовсе стал триллионером после того, как Лекс Лютор передал ему свои активы, превышающие ВВП Франции ($2,5 трлн).

Wayne Enterprises: семейный бизнес, который платит за войну с преступностью

Главный источник богатства Брюса — Wayne Enterprises, конгломерат, который основан в XVII веке (торговля, судостроение). В XX веке бизнес переключился на оборонку, IT и космос (аналог Stark Industries). Также Уэйн владеет Готэмским метро, недвижимостью и патентами на технологии Бэтмена.

Брюс формально — гендиректор, но на деле использует компанию как прикрытие для финансирования своих операций.

А потому Бэтмобиль разрабатывается как «военный прототип» для Пентагона, Бэткоптер списывается как «утилизированный экспериментальный дрон», а фонд Уэйнов вкладывается в восстановление Готэма, но часть денег идет на взятки информаторам и ремонт Бэтпещеры.

Как Брюс тратит деньги (и почему он не Маск)

Если Маск покупает Twitter и ракеты, а Старк — виллы и яхты, то Уэйн вкладывается в:

Технологии для Бэтмена (костюмы, гаджеты, спутники).

Благотворительность (приюты, больницы, программы реабилитации преступников).

Спасение Готэма — после каждого погрома Джокера или Харви Дента город восстанавливают на деньги Уэйнов.

При этом сам Брюс живет скромно (по меркам миллиардеров):

Не летает в космос — ему хватает подземной базы.

Не устраивает вечеринки — только маскировочные «тусовки» для имиджа.

Даже костюмы шьет сам (в некоторых версиях).

А что, если бы он родился бедным?

В комиксе «Absolute Batman» (2024) показан альтернативный Брюс — рабочий с улиц Готэма. Без денег он все равно стал Бэтменом, но:

Нет Бэтпещеры — только подвал с самодельным снаряжением.

Нет Бэтмобиля — только мотоцикл.

Нет союзников вроде Люциуса Фокса — приходится воровать технологии у врагов.

Вывод: богатство — не суперсила, а инструмент

Брюс Уэйн не self-made миллиардер, но он не промотал наследство, а превратил его в оружие против преступности, жертвует личным комфортом ради миссии и однажды доказал, что даже без денег он — все равно Бэтмен.

Так что его настоящий капитал — не деньги, а одержимость идеей. И это куда круче, чем триллионы на счету.

Ранее мы писали: Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался