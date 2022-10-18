Бьет, значит любит: каким на самом деле был брак Селима и Нурбану

Создатели «Великолепного века» показали зрителям множество ярких историй любви. При этом одними из самых заметных стали отношения сына Сулеймана Селима и его избранницы Нурбану, которые отличались от остальных пар взаимопониманием и страстными чувствами. Однако, как оказалось, на самом деле их брак строился совершенно иначе.

Как пишут историки, Нурбану попала в гарем, когда была выкуплена специально для Селима. Став его фавориткой, она решила укрепить позиции рождением детей, поэтому на свет появился сначала сын Мурад, а после дочери-двойняшки. При этом Нурбану не оставила Селима, когда нужно было готовить сына к восхождению на трон, а осталась рядом с ним и помогла обрести власть, плела интриги и всячески помогала ему.

Однако Селиму трех наследников было мало. Сын Сулеймана опасался, что дети могут умереть, ведь смертность в то время была очень высокой, поэтому он заводил себе все больше и больше наложниц. Одновременно с этим Селим начинает пить и со временем перестает контролировать зависимость. Все это время Нурбану должна была наблюдать постоянные измены мужа, который большую часть времени был пьян и из-за этого даже бил ее.

Когда же он, наконец, поднялся на трон, то уже не мог полноценно править. Селим увлечен лишь праздниками и любовницами, поэтому первым из правителей империи отказывается пойти в военный поход. Он умирает, поскользнувшись в конюшне после очередного пира. Нурбану же все время была вынуждена быть рядом с ним, чтобы не потерять ту власть, которой добивалась тяжелым трудом, так что из-за этого на всю жизнь оказалась в ловушке.

Создатели сериала предпочли не рассказывать зрителям правдивую историю отношений сына Сулеймана. Они подарили зрителям очередную сказку, сделав упор на красивую историю, а не на историческую правду.