Бьет рекорды не только в России: скандальную экранизацию «Мастера и Маргариты» Локшина на Западе оценили выше наших военных фильмов

Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», получивший у нас в стране статус едва ли не главной киносенсации начала 2024-го, вокруг которой до сих пор идут ожесточенные споры, неожиданно оказался в лидерах и за рубежом.

За первые шесть месяцев 2025 года «Мастер и Маргарита» собрал $1,26 млн в международном прокате — больше, чем любая другая российская лента. Далеко позади остались даже военные блокбастеры, хоть та же «Группа крови», и экранизации сказок, традиционно хорошо расходящиеся на экспорт.

За пределами России у скандальной адаптации Булгакова особенно хорошо пошло в Германии, где роль Воланда сыграл местный любимец Аугуст Диль. Именно немецкий прокат дал основной объём кассы. Вслед за Германией — Румыния и Мексика, что уже звучит куда экзотичнее.

Всего же зарубежная выручка российского кино за первое полугодие составила $4,6 млн — втрое меньше, чем за тот же период в 2024-м. И на этом фоне успех «Мастера» выглядит особенно отчётливо.

Картину хвалят за узнаваемый бренд, качественную постановку и актёрский состав. В главных ролях — Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и упомянутый выше Диль. Как мы помним, и в России лента установила рекорд, который выглядит практически недостижимым: это первый фильм с рейтингом 18+, собравший более 2 миллиардов рублей в прокате.

Да, общие сборы российского кино за рубежом падают. Но «Мастер и Маргарита» доказывает: если вложиться в продакшн и приличных актеров, шансы понравиться иностранной публике остаются. Даже в эпоху культурных барьеров.

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