«Бьет по глазам адреналин»: солистка Total изменилась до неузнаваемости

Марина Черкунова стала известна в конце 90-х, будучи солисткой группы Total. Именно она исполнила главные хиты «Бьет по глазам адреналин», «Уходим на закат» и другие. Миллионы фанатов влюблялись в эффектную блондинку и осыпали ее восторженными комплиментами. А спустя некоторое время певица решилась на кардинальную смену имиджа.

Сейчас в Черкуновой уже не узнать прославленную певицу. Судя по ее социальным сетям, она решила полностью отказаться от волос и бреет голову. На теле знаменитости можно заметить множество татуировок. Как отмечают некоторые подписчики, Черкунова стала похожа на певицу Наргиз, которая также известна своей яркой внешностью.

При этом многие поклонники поддерживают певицу и ее новый имидж. По их мнению, яркий образ полностью соответствует характеру Черкуновой и ее творчеству.