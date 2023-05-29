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«Бьет по глазам адреналин»: солистка Total изменилась до неузнаваемости

29 мая 2023 07:44
«Бьет по глазам адреналин»: солистка Total изменилась до неузнаваемости

Артистка решилась на смелое преображение.

Марина Черкунова стала известна в конце 90-х, будучи солисткой группы Total. Именно она исполнила главные хиты «Бьет по глазам адреналин», «Уходим на закат» и другие. Миллионы фанатов влюблялись в эффектную блондинку и осыпали ее восторженными комплиментами. А спустя некоторое время певица решилась на кардинальную смену имиджа.

Сейчас в Черкуновой уже не узнать прославленную певицу. Судя по ее социальным сетям, она решила полностью отказаться от волос и бреет голову. На теле знаменитости можно заметить множество татуировок. Как отмечают некоторые подписчики, Черкунова стала похожа на певицу Наргиз, которая также известна своей яркой внешностью. «Бьет по глазам адреналин»: солистка Total изменилась до неузнаваемости

При этом многие поклонники поддерживают певицу и ее новый имидж. По их мнению, яркий образ полностью соответствует характеру Черкуновой и ее творчеству.

«Вы прекрасно выглядите», «Марина, вы очень красивая», — пишут преданные фанаты.

Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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