Бестужева из «Гардемарины, вперед!» в 49 закрутила роман с 19-летним: обомлеете, что с ней сейчас

Нелли Пшенная стала востребованной актрисой благодаря картине «Гардемарины, вперед!». Здесь она сыграла историческую личность — Анну Бестужеву.

Путь Пшенной к успеху был тернист. Во время учебы в институте ей приходилось подрабатывать уборщицей. Удача улыбнулась актрисе, когда она вышла замуж за богатого однокурсника. Этот брак помог Нелли Николаевне улучшить материальное положение и вывел ее из бедности. Однако отношения продержались всего полгода, и впоследствии Пшенная почти никогда не рассказывала о своем первом муже.

Второй брак с коллегой Алексеем Шейниным тоже оказался непрочным. Они развелись спустя семь лет, и даже наличие общей дочери не спасло ситуацию. Затем у Пшенной были и другие романы.

В 49 лет она закрутила любовь с юношей, которому исполнилось всего 19. Близкие были против этого романа и обвиняли актрису в аморальщине. Но Нелли Николаевну мало волновали эти пересуды. Эти отношения длились некоторое время, после чего сошли на нет.

Сегодня 76-летняя актриса по-прежнему снимается в кино, а вот о личной жизни она не распространяется. Артистка сильно постарела за последние годы: ее лицо «скатилось» вниз и обзавелось морщинами, а взгляд потускнел. Теперь Пшенной вряд ли удастся соблазнить юнца.