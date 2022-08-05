Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бесстыдным выходкам Бузовой нашли объяснение: все дело в пьянстве

Бесстыдным выходкам Бузовой нашли объяснение: все дело в пьянстве

5 августа 2022 12:20
Бесстыдным выходкам Бузовой нашли объяснение: все дело в пьянстве

Коллеги советуют артистке отказаться от вредной привычки.

Дана Борисова раскритиковала Ольгу Бузова за чересчур откровенное поведение. Как уверена телеведущая, ее коллега постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Последнее время Бузова оказывается в эпицентре многочисленных скандалов. Знаменитость регулярно делится весьма откровенными записями в социальных сетях, демонстрируя свои формы, а не так давно шокировала поклонников, рассказав о своих интимных предпочтениях прямо со сцены на фестивале VK Fest. Как оказалось, причина у подобного поведения может быть только одна. По словам Борисовой, практически всегда звезда «Дома-2» пьяна.

«Мои предположения, что это алкоголь: коньяк, шампанское — у нее постоянно идет микс», — цитирует слова знаменитости портал «Экспресс газета».

Борисова уверена: именно из-за чрезмерно большого количества алкоголя у поющей телеведущей пропало чувство стыда. Якобы Бузова совершенно не отдает себе отчет в своих действиях.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
«Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог «Аномальной» связи Пугачевой и Галкина нашел объяснение психолог Читать далее 6 августа 2022
Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Тест: Хватит ли ваших знаний, чтобы окончить 6 класс? Читать далее 6 августа 2022
7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам 7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам Читать далее 6 августа 2022
Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить Читать далее 6 августа 2022
В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой В Америке над такими издеваются: иностранец разнес дом Аллегровой Читать далее 6 августа 2022
Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Высокомерный деспот: историки сорвали маску с Мустафы из «Великолепного века» Читать далее 6 августа 2022
Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей Читать далее 6 августа 2022
Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Ахнете: 7 фанатских теорий о «Гарри Поттере», которые раскроют вам глаза Читать далее 6 августа 2022
Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Поиздевался и ушел: вот кто выставил судей «Голоса» на посмешище Читать далее 6 августа 2022
Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Как еще могла закончиться «Операция «Ы»: никогда не угадаете Читать далее 6 августа 2022
Related video