Бесстыдным выходкам Бузовой нашли объяснение: все дело в пьянстве

Дана Борисова раскритиковала Ольгу Бузова за чересчур откровенное поведение. Как уверена телеведущая, ее коллега постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Последнее время Бузова оказывается в эпицентре многочисленных скандалов. Знаменитость регулярно делится весьма откровенными записями в социальных сетях, демонстрируя свои формы, а не так давно шокировала поклонников, рассказав о своих интимных предпочтениях прямо со сцены на фестивале VK Fest. Как оказалось, причина у подобного поведения может быть только одна. По словам Борисовой, практически всегда звезда «Дома-2» пьяна.

«Мои предположения, что это алкоголь: коньяк, шампанское — у нее постоянно идет микс», — цитирует слова знаменитости портал «Экспресс газета ».

Борисова уверена: именно из-за чрезмерно большого количества алкоголя у поющей телеведущей пропало чувство стыда. Якобы Бузова совершенно не отдает себе отчет в своих действиях.