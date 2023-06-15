Бесстыдница: избранница Козловского сняла с себя перед камерой все, кроме украшения

Данила Козловский не отвечает на вопросы о своих отношениях с Оксаной Акиньшиной. В то же время актер и режиссер не скрывает связь с коллегой по цеху. Вместе они не раз посещали светские мероприятия, держась за руки.

Поклонники артиста не удивлены тому, что ради блондинки он оставил Ольгу Зуеву и свою маленькую дочь Оду-Валентину. Устоять перед такой красоткой, как Акиньшина, не сможет ни один мужчина.

Актриса знает, что чертовски хороша, поэтому не стыдится своего обнаженного тела. В социальных сетях избранница Козловского опубликовала пикантный снимок. Акиньшина позировала перед камерой, сняв с себя все, кроме цепочки с крестиком.

Такое бесстыдство не смутило, а, напротив, восхитило поклонников артистки. В комментариях они осыпали знаменитость комплиментами. Многие отметили, что Оксана — это одна из немногих звезд отечественного шоу-бизнеса, кому удалось сохранить свою естественную красоту.