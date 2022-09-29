Бессовестные лицемеры: 3 самых ужасных знака зодиака, которые плевать хотели на свои недостатки

Этим знакам ни за что нельзя верить.

Все люди лгут, как говорил доктор Хаус, но некоторые лгут особенно изощренно. Лицемерие и манипуляции доставляют им истинное удовольствие, а когда окружающие ловят их на вранье, они лишь пожимают плечами, мол, что поделать, если я такой. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака особенно преуспели в искусстве дергать за ниточки и управлять людьми, как кукловод - послушными марионетками.

Овен

Представителей огненного знака, как правило, мало волнуют чувства и планы окружающих. Они бесцеремонно вмешиваются в чужую жизнь - просто потому, что это вторжение сулит им определенную выгоду. При этом Овны обставят все так, что жертва не заподозрит неладное и охотно даст им любую нужную информацию или ресурсы. Но как только человек перестанет представлять для уроженца знака хотя бы малейший интерес, Овен расстанется с ним, а если понадобится, еще и предаст напоследок.

Взывать к совести представителей огненной стихии, которые оставляют после себя только пепел, бесполезно - они ничуть не стыдятся своих пороков, скорее уж, гордятся ими.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов от природы наделены склонностью к двуличию. С самых ранних лет они могут помыкать окружающими, прикидываясь пай-детишками, а за спиной у взрослых совершая пакости.

Поведение повзрослевших Близнецов мало чем отличается от того, что они практиковали еще в детском саду, разве что уровень знания человеческой психологии вырос до максимальной отметки.

Уроженцы воздушного знака читают души окружающих как открытую книгу, они хорошо знают слабые и сильные места своих оппонентов, чтобы знать, с кем имеют и дело и застать врасплох. В друзья себе Близнецы выбирают авторитетных и богатых людей, ведь знакомство с ними обещает им выгоду.

Водолей

Уроженцы воздушного знака только с виду кажутся душками. Они умеют производить на окружающих выгодное впечатление, и, несомненно, пользуются этим в своих корыстных целях.

Однако если Водолей называет вас другом и одаривает бесконечным вниманием, не стоит обольщаться - скорее всего, у него есть на вас какие-то планы. Как только человек сыграет свою роль в срежиссированной Водолеем пьесе, тот вычеркнет его из своей жизни.

При этом даже не стоит ждать от него прощального словечка - скорее всего, представитель знака исчезнет из жизни жертвы по-английски, ам на все попытки поговорить будет отвечать игнором.