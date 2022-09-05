Бессовестная ложь: глаза на жену Высоцкого россиянам раскрыл Кобзон

Иосиф Кобзон почти 40 лет не разговаривал с Мариной Влади, обидевшись на книгу ее воспоминаний и обвинив актрису во лжи.

Владимир Высоцкий и Иосиф Кобзон всегда были хорошими друзьями. Однажды бард даже подарил свой нательный крест первенцу Кобзона Андрею, когда Иосиф Давыдович забирал их с женой из роддома. Тепло Кобзон относился и к жене певца, знаменитой француженке Марине Влади. Но вот после ухода Высоцкого из жизни в 1980 году ситуация резко изменилась.

Как писала Влади в своей книге «Владимир, или Прерванный полет», Кобзон якобы предлагал директору Ваганьковского кладбища «пачки сторублевок», чтобы выбить место для могилы поэта. Кобзон страшно на это обиделся и обвинил актрису во лжи и непорядочности.

«Влади врет... Да ее даже в Москве не было! Пишет, что я какие-то пачки денег вытаскивал», — возмущался певец в разговоре с «Комсомольской правдой ».

А еще позднее Иосиф Давыдович обиделся на вдову Высоцкого за то, что она целых три года тянула с установкой монумента на могиле Высоцкого.

В итоге двое близких Владимиру Семеновичу людей отказались даже разговаривать друг с другом, и это продолжалось 38 лет — до тех самых пор, пока в августе 2018 года не стало уже и Иосифа Кобзона.