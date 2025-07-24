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Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины

24 июля 2025 07:29
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины

В некоторых из них фантазия зашла так далеко, что пришлось пересмотреть — но вряд ли кто-то был против.

Кинематограф уже давно стал для людей своеобразной отдушиной с точки зрения идей, которые нельзя осуществить в реальной жизни — и это касается не только эпичных драм с драконами или сказок с волшебными существами.

Концепция путешествия во времени не отпускает мировых режиссеров до сих пор, а некоторые картины о таких приключениях в итоге стали культовой классикой и ничем не заменимыми хитами.

Тем не менее, отсутствие научных исследований заставляет тех самых режиссеров придумывать свои собственные правила игры, а потому зачастую зрителям трудно вникнуть в суть при первом же просмотре — но и это не преуменьшает достоинств всех этих картин.

«Планета обезьян» (2001)

Хотя Тим Бертон и известен своими изобретательными сюжетами, ремейк «Планеты обезьян» превзошел вообще все — просто потому, что с каждой минутой следить за историей становится все сложнее.

В фильме главный герой Лео, пытаясь спасти шимпанзе во время шторма, оказывается в совершенно другом измерении, где миром правят обезьяны, а люди им подчиняются.

Со временем Лео понимает, что вернуться на свою планету он все-таки может, но, когда это происходит, герой обнаруживает, что и там обезьяны заправляют всем.

«Машина времени в джакузи» (2010)

Кадр из фильма «Машина времени в джакузи»

Возможно, в этом случае действительно стоит принять во внимание то, что в «Машине времени в джакузи» ничего нельзя воспринимать всерьез — иначе есть риски запутаться окончательно.

В центре сюжета оказывается четверо друзей, которые, переборщив с алкоголем, случайно запускают машину времени в, собственно, джакузи, перемещаясь из 2010 в 1986 год.

Сам фильм и не пытается объяснить то, каким именно образом машина времени стала джакузи, а потому и зрителям не стоит искать это объяснение — все-таки комедия наверняка создавалась не с таким намерением.

«Терминатор» (1984)

Хитовая франшиза Джеймса Кэмерона впоследствии стала настоящей классикой жанра, однако многие аспекты истории так и остались без какого-либо объяснения.

Сюжет разворачивается вокруг киборга-терминатора, который прибывает в настоящее из будущего, чтобы предотвратить доминирование человечества над машинами.

Как и во многих других научно-фантастических фильмах, сюжет «Терминатора» закручен настолько сильно, что времени на объяснение некоторых деталей просто нет.

К примеру, зрители сами начали обсуждать теории о том, что станет с Терминатором, когда тот выполнит свою миссию, или можно ли вообще изменить прошлое, учитывая открывшуюся правду об отце Джона Коннора из будущего.

«Мстители: Финал» (2019)

Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Эпичный супергеройский боевик стал не менее эпичным завершением истории о Мстителях и, пожалуй, самым удачным фильмом Marvel за последние годы — и все-таки странные ляпы в нем тоже можно найти.

Под соусом из масштабных битв и потрясающего визуала скрывалось так себе объяснение путешествия героев во времени — согласно их версии, во время перемещения в прошлое твое прошлое становится настоящим, а настоящее превращается в будущее, которое не может быть изменено новым будущим.

Концепцию в итоге мало кто понял, но вряд ли зрители стали задерживаться на этом слишком долго.

«Назад в будущее 2» (1989)

Продолжение культовой и в целом понятной истории о путешествии во времени, вторая часть «Назад в будущее» рассказывает о противостоянии Марти и Дока Биффу, который в будущем 2015 году решает завладеть машиной времени.

Фильм начинает запутывать зрителя, когда в сюжет вписывают еще и альтернативные версии 1955 и 1985 годов — в результате главным героям предстоит исправить то, что натворил злодей, и перемещаться из одного измерения в другое, что уже не всегда остается понятным и логичным для зрителя.

Кстати, изначально главного героя в «Назад в будущее» должен был играть совсем другой актер, а «замена» Роберту Земекису обошлась в четыре миллиона долларов — об этом мы уже рассказывали в материале о дорогих киносценах, которые в итоге вырезали.

Фото: Кадры из фильмов «Назад в будущее 2» (1989), «Мстители: Финал» (2019), «Машина времени в джакузи» (2010), «Планета обезьян» (2001)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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