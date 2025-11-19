Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Эти картины показывают, что опускать руки не нужно никогда.

Почти два месяца вся страна с замиранием сердца следит за поисками семьи Усольцевых в красноярской тайге. История, в которой надежда борется с тревогой, заставляет острее переживать истории о пропавших без вести.

Пока поиски продолжаются, мы собрали подборку фильмов, основанных на реальных событиях, где либо герои были найдены, либо у финала горько-сладкий оттенок, показывающий, что надо жить дальше, как бы не было тяжело.

Мы надеемся, что эти истории могут добавить немного веры в чудо.

«Куда ты пропала, Бернадетт?» (2019)

Талантливый архитектор Бернадетт Фокс, погруженная в творческий кризис, ведет затворнический образ жизни, что вызывает беспокойство у ее семьи. Незадолго до долгожданного семейного путешествия в Антарктиду Бернадетт бесследно исчезает.

«Куда ты пропала, Бернадетт?» предлагает нестандартный взгляд на тему исчезновения. Это не триллер, а скорее комедийная драма и детектив, который исследует внутренний мир талантливой женщины, пытающейся найти себя. Пока ее ищут другие.

«Подмена» (2008)

Лос-Анджелес, 1928 год. Мать-одиночка Кристин Коллинз возвращается с работы и обнаруживает, что ее девятилетний сын Уолтер пропал. Спустя несколько месяцев полиция находит мальчика и заявляет, что криминальный случай закрыт. Однако Кристин уверена: это не ее сын.

Фильм – мощная драма о борьбе одного человека против безразличной системы. Это не просто история о пропаже, а история о том, как далеко может зайти мать, чтобы докопаться до правды, когда все вокруг убеждают ее смириться.

«Пропавшая» (2022)

Уилл Спэнн, отвозя бывшую жену к ее новому парню, становится последним, кто ее видел. Когда полиция безрезультатно ведет расследование, Уилл берет дело в свои руки, проявляя неожиданную решимость и смекалку.

Перед вами классический триллер о пропавшей супруге и история о том, как обычный человек, движимый отчаянием и чувством долга, превращается в неутомимого искателя, готового на все, чтобы вернуть близкого.

«Поиск» (2018)

Все действие этого триллера разворачивается на экране компьютера. Дэвид Милллер начинает собственное расследование, когда его 16-летняя дочь не приходит домой после ночной вечеринки.

Просматривая ее ноутбук и аккаунты в соцсетях, он обнаруживает, что не знал свою дочь от слова совсем.

Современный и напряженный фильм, который показывает, как технологии могут как скрывать следы, так и помогать их найти. История отца, который не остановится ни перед чем, чтобы найти ребенка.

«Потеря и любовь» (2015)

После того как его трехлетний сын был похищен в толпе на вокзале, отец-одиночка Леи Цзэн начинает его многолетние поиски. Он проезжает на мотоцикле сотни тысяч километров, развевая листовки, в надежде на хоть какую-то зацепку.

Хотя финал этой основанной на реальных событиях драмы нельзя назвать счастливым, это глубокий и пронзительный фильм о силе надежды, родительской любви и о том, как жить дальше, даже если кажется, что все потеряно.

