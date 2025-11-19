Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

19 ноября 2025 19:05
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Эти картины показывают, что опускать руки не нужно никогда.

Почти два месяца вся страна с замиранием сердца следит за поисками семьи Усольцевых в красноярской тайге. История, в которой надежда борется с тревогой, заставляет острее переживать истории о пропавших без вести.

Пока поиски продолжаются, мы собрали подборку фильмов, основанных на реальных событиях, где либо герои были найдены, либо у финала горько-сладкий оттенок, показывающий, что надо жить дальше, как бы не было тяжело.

Мы надеемся, что эти истории могут добавить немного веры в чудо.

«Куда ты пропала, Бернадетт?» (2019)

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Талантливый архитектор Бернадетт Фокс, погруженная в творческий кризис, ведет затворнический образ жизни, что вызывает беспокойство у ее семьи. Незадолго до долгожданного семейного путешествия в Антарктиду Бернадетт бесследно исчезает.

«Куда ты пропала, Бернадетт?» предлагает нестандартный взгляд на тему исчезновения. Это не триллер, а скорее комедийная драма и детектив, который исследует внутренний мир талантливой женщины, пытающейся найти себя. Пока ее ищут другие.

«Подмена» (2008)

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Лос-Анджелес, 1928 год. Мать-одиночка Кристин Коллинз возвращается с работы и обнаруживает, что ее девятилетний сын Уолтер пропал. Спустя несколько месяцев полиция находит мальчика и заявляет, что криминальный случай закрыт. Однако Кристин уверена: это не ее сын.

Фильм – мощная драма о борьбе одного человека против безразличной системы. Это не просто история о пропаже, а история о том, как далеко может зайти мать, чтобы докопаться до правды, когда все вокруг убеждают ее смириться.

«Пропавшая» (2022)

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Уилл Спэнн, отвозя бывшую жену к ее новому парню, становится последним, кто ее видел. Когда полиция безрезультатно ведет расследование, Уилл берет дело в свои руки, проявляя неожиданную решимость и смекалку.

Перед вами классический триллер о пропавшей супруге и история о том, как обычный человек, движимый отчаянием и чувством долга, превращается в неутомимого искателя, готового на все, чтобы вернуть близкого.

«Поиск» (2018)

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Все действие этого триллера разворачивается на экране компьютера. Дэвид Милллер начинает собственное расследование, когда его 16-летняя дочь не приходит домой после ночной вечеринки.

Просматривая ее ноутбук и аккаунты в соцсетях, он обнаруживает, что не знал свою дочь от слова совсем.

Современный и напряженный фильм, который показывает, как технологии могут как скрывать следы, так и помогать их найти. История отца, который не остановится ни перед чем, чтобы найти ребенка.

«Потеря и любовь» (2015)

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

После того как его трехлетний сын был похищен в толпе на вокзале, отец-одиночка Леи Цзэн начинает его многолетние поиски. Он проезжает на мотоцикле сотни тысяч километров, развевая листовки, в надежде на хоть какую-то зацепку.

Хотя финал этой основанной на реальных событиях драмы нельзя назвать счастливым, это глубокий и пронзительный фильм о силе надежды, родительской любви и о том, как жить дальше, даже если кажется, что все потеряно.

Ранее мы писали: Настоящие бриллианты Netflix: 7 мини-сериалов с редчайшими 100% на RT – и все можно посмотреть за 1 день

Фото: Кадры из фильмов «Куда ты пропала, Бернадетт?» (2019), «Подмена» (2008), «Пропавшая» (2022), «Поиск» (2018), «Потеря и любовь» (2015)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть «Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть Читать дальше 8 декабря 2025
Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара» Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше