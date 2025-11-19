«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Меню
19 ноября 2025 18:36
Духовный сиквел получит пять серий и выйдет в ближайшие годы.

Устали пересматривать «Бесславных ублюдков»? На Netflix готовится сериал, который можно смело назвать его идеологическим продолжением – «The Boys from Brazil».

И да, Аугуст Диль, тот самый Воланд из «Мастера и Маргариты» и штандартенфюрер из тарантиновской саги, распознающий обман по пальцам, снова в строю – на этот раз в роли садиста-учёного Иоганна-Фридриха Майнхардта, персонажа, вдохновлённого печально известным Йозефом Менгеле.

Этот проект – масштабная экранизация нашумевшего романа Айры Левина. За штурвалом – Питер Морган, создатель «Короны», что гарантирует нам не только триллер, но и глубокое историческое расследование.

Сюжет строится вокруг Якова Либермана, охотника за нацистами, которого сыграет Джереми Стронг («Наследники»). Его персонаж, переживший Холокост, посвятил жизнь тому, чтобы вытащить беглых преступников из тени, и одна наводка из Бразилии превращает его личную миссию в нечто большее.

Либерман выходит на след Майнхардта – садистского нацистского учёного, которого все считали давно мёртвым. Вместо того чтобы найти одного человека, он обнаруживает чудовищный заговор, цель которого – ни много ни мало – возрождение рейха.

Шоу задаётся главным вопросом: что происходит, когда мир пытается забыть своё самое тёмное прошлое, и кто остаётся, чтобы напомнить ему о необходимости правосудия?

Помимо Диля и Стронга, в сериале заявлены Дэниел Брюль и Джиллиан Андерсон. Съёмки стартуют в Великобритании, Германии, Болгарии и Испании. Ожидается пять эпизодов по часу, которые станут захватывающей гонкой с препятствиями по трём континентам.

Ранее мы писали: «Роль будто создана для него»: у Камбербэтча есть персонаж покруче Шерлока – в этом историческом мини-сериале BBC раскрывается на все 200%

Фото: Кадр из фильма «Бесславные ублюдки» (2009), «Мастер и Маргарита» (2024), сериала «Наследники»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
