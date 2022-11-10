Бесшабашный красавчик: ахнете, увидев Леонида Якубовича 40 лет назад

Леонида Якубовича зрители знают как бессменного ведущего шоу «Поле чудес». Он занял это место еще в 1991 году, когда принял «должность» от Владислава Листьева. За это время образ радушного ведущего, с интересом слушающего гостей, закрепился за Леонидом Аркадьевичем.

Кроме того, на счету Якубовича эпизодические появления почти в трех десятках фильмов. Правда, его экранный дебют не заметил почти никто из зрителей. В 1980 году он снялся в известной ленте «Однажды двадцать лет спустя». Актер-новичок сыграл одного из одноклассников героини Натальи Гундаревой наравне с Валентиной Титовой, Валентином Смирнитским и Олегом Ефремовым. Но, в отличие от них, у Якубовича не было ни одной реплики в картине. Он просто молча сидел в сцене за партой, поэтому узнать в темноволосом мужчине телеведущего можно разве что по пышным усам.

Как выяснилось, многих актеров в данный фильм утверждали по «блату». Например, мальчика Антона сыграл сын Игоря Ясуловича, а девочку Валю — дочь Юрия Назарова. По знакомству с режиссером Юрием Егоровым в ленту и попал Якубович.

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