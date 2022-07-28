Беспроигрышный заработок: вот на что живет покинувшая сцену Аллегрова

70-летняя Ирина Аллегрова вопреки ожиданиям поклонников в этом году даже не стала устраивать юбилейный концертный тур. Она перестала выступать с начала пандемии 2 года назад и, судя по всему, не собирается возвращаться к работе. А недавно выяснилось, на что живет покинувшая сцену Аллегрова.

Оказалось, что недостатка в денежных средствах артистка не испытывает, так как у нее есть беспроигрышный заработок. Ее ставшие народными хиты становятся украшением любого корпоратива или дня рождения, поэтому у Аллегровой нет отбоя от предложений о выступлениях на частных вечеринках.

Как удалось узнать порталу Woman , за один 50-минутный концерт певица получает 12 млн рублей. Кроме того, у нее есть немало требований к организации выступлений. По словам концертного директора звезды Хизри Байтазиева, заказчик должен обеспечить Аллегровой чартерный рейс до места назначения и обратно и выполнить условия райдера в части питания и гостиницы. А площадка обязана соответствовать высокому уровню, который певица предъявляет к аппаратуре и освещению.