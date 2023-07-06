Беспризорница какая-то: дочь Борисовой опозорилась на выпускном (фото)

Дочь Даны Борисовой Полина отгуляла на своем выпускном. Звездная наследница закончила девятый класс, но радостное событие было омрачено настоящим позором.

В социальных сетях звездная блондинка поделилась совместным фото с праздника 15-летней дочери. Публикация наделала немало шума — и все из-за внешности Полины.

Борисова пришла на выпускной при полном параде. Телеведущая надела платье, сделала укладку и макияж, и на ее фоне наследница выглядела как беспризорница. Полина облачилась в джинсы и в столь торжественный день обошлась без прически и макияжа. Образ девочки шокировал интернет-пользователей.

«Такой нелепый наряд», «Джинсы сменить бы на брючки», «А где красивое платье, макияж?»

— возмутились подписчики Борисовой. Дана не проигнорировала замечания и призналась, что ее дочь сама выбрала сдержанный будничный аутфит, поскольку «ей так нравится».