Беспринципные стервы: с женщинами этих трех знаков Зодиака лучше не связываться

Представительницы прекрасного пола порой могут быть опаснее, чем матерый преступник в подворотне. Стервы и завистницы действуют исподтишка, втираются в доверие к будущим жертвам, а потом разделываются с ними без особых церемоний. Астрологи рассказали, под какими тремя знаками чаще всего рождаются такие дамы - чтобы не оказаться в неприятной ситуации, их общества следует избегать.

Лев

Женщина-Львица с юности стремится быть единственной и неповторимой королевой бала. Она обожает, когда все взгляды, - и восхищенные, и завистливые - обращены только на нее. Представительница огненного знака не потерпит рядом с собой соперниц. Если кто-то в окружении посмеет перетягивать одеяло на себя, решительные действия со стороны Львицы не заставят себя ждать. Арсенал орудий мести у женщин этого знака огромный. Тщательно изучив слабые места конкурентки, Львица непременно подберет подходящую “шпильку”.

Вокруг себя уроженка знака собирает свиту из менее привлекательных девушек, чтобы выгодно выделяться на их фоне.

Дева

Представительницы земного знака отличаются сильным и непреклонным характером. Как правило, рядом с Девой постоянно находится “группа поддержки” из подружек, к которым она с помощью интуиции и познаний в психологии нашла особый подход и получила в свое полное распоряжение. Дева привыкла чувствовать себя лидером, поэтому, если поблизости окажется не менее харизматичная особа, постарается ее устранить. Чаще всего уроженка этого знака вершит месть чужими руками - а на что ей, спрашивается, те самые подружки?

Поскольку связи у женщины-Девы обширные, поймать ее за руку и призвать к ответу очень сложно.

Скорпион

По мнению астрологов, самые коварные стервы появляются на свет под знаком Скорпиона. Представительницы этого водного знака легко завоевывают доверие будущей жертвы - а все благодаря врожденному обаянию. В общении с женщиной-Скорпионом важно помнить о том, что если она вам улыбается - значит, ей что-то от вас нужно. Чем быстрее жертва поймет, на какой ценный ресурс нацелилась уроженка знака, тем больше шансов вовремя увернуться от ядовитого жала.