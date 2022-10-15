Беспощадные и жестокие: 2 знака Зодиака, которые с удовольствием унижают других

“Разделяй и властвуй”, - считали древние римляне. “Унижай и властвуй”, - могли бы перефразировать крылатое изречение некоторые знаки зодиака. Они убеждены, что обладают исключительным правом доминировать над окружающими, командовать ими и разговаривать в резком тоне. Из них получаются самые невыносимые начальники, а также не самые приятные друзья и романтические партнеры. Рассказываем, о каких знаках идет речь - их только два.

Лев

“Короли всея зодиака” повелевают, или уж, скорее, помыкают окружающими потому, что считают - сама природа дала им на это право, позволив появиться на свет под царственным знаком Льва. Представители огненной стихии убеждены, что люди вокруг - не кто иные как их свита. А что положено делать свите? Правильно, исполнять приказы своего повелителя, кланяться в ножки и трепетать от каждого грозного взгляда. А кто считает иначе, скоро об этом горько пожалеет - от возмездия Льва не убежишь.

Уроженцы этого знака - безусловные лидеры, но подчиненные любили бы их намного больше, если бы они не упивались своей властью столь открыто.

А уж тем, кто рискнул вступить со Львом в романтические отношения, и вовсе приходится несладко. Идти на компромисс даже со своей второй половинкой представители этого знака не намерены, поэтому придется либо делать так, как хочет Лев, либо расставаться навсегда, без оглядки назад и без сожалений. Третьего не дано.

Скорпион

Даже если посмотреть на Скорпиона невооруженным взглядом, сразу становится понятно, что этот человек самолюбив и эгоистичен. Как правило, уроженцы водного знака легко выделяются в толпе благодаря высоко вздернутому подбородку и презрительному взгляду. Даже если Скорпион ниже вас ростом, он все равно ухитряется смотреть как будто бы сверху вниз, с таким непоколебимым чувством собственного превосходства, что это вызывает не только оторопь, но и восхищение.

В любых отношениях, будь то деловые, дружеские или любовные, Скорпион предпочитает играть первую скрипку. При этом он часто пользуется доверием окружающих в корыстных целях, а потом, получив желаемое, снова забывает о человеке. Вступать в конфликт с уроженцем водного знака опасно: Скорпион мало того, что злопамятный, так еще и мстительный.